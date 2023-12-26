Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю снизился на 18,7%

С 18 по 24 декабря 2023 года показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Уточняется, что за прошедшую неделю в 12 регионах РФ зафиксирован рост заболеваемости, в том числе в шести субъектах - более, чем в среднем по стране.

В оперштабе также сообщили, что в медицинские учреждения госпитализировали 7 796 человек. Число госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 10,4%.

За указанный период выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей, умерли 186 человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нынешний подъем заболеваемости в стране является сезонным. Глава Минздрава отметил, что такое происходит каждый год практически в один и тот же период.