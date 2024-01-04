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На северо-востоке Москвы загорелась трансформаторная подстанция

Пострадавших при пожаре нет.
Игнат Далакян 2024-01-04 08:30:01
© Фото: Telegram, @sosedi_otradnoe © Видео: Telegram, @sosedi_otradnoe

На северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции. В МЧС России сообщили, что потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

«В 05:44 поступило сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, дом 1/39», - цитирует ТАСС столичный главк ведомства.

В результате пожара более 20 многоэтажных домов близлежащих районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное начали писать об отключении электричества, отопления и воды.

На месте случившегося сейчас работают несколько экипажей пожарных. Причина возгорания пока не установлена. Отмечается, что пострадавших при пожаре нет.

 

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