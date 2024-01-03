Метеоролог Вильфанд предупредил о морозах в Москве до конца каникул

Заслуженный метеоролог России и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии «Звезде» рассказал, откуда в Москву пришли суровые морозы, насколько ниже нормы устоялась температура в европейской части России и когда стоит ждать потепления.

Ученый рассказал, что морозы пришли в Москву с северо-востока. По этой причине в Подмосковье и части регионов европейской части России столбики термометров могли опускаться до 34 градусов ниже нуля.

«Морозы пришли из Таймыра, из новосибирского региона, Карского моря, даже из моря Лаптевых. Именно оттуда к нам пришла очень холодная погода. В Москве мы зарегистрировали морозы до 26 градусов, в Подмосковье - до 31 градуса», - сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Как отметил Вильфанд, подобная погода в такое время года далеко не всегда наблюдается даже в Архангельске и в Сыктывкаре. По данным метеоролога, погода в Москве сейчас на 18 градусов ниже нормы.

«Такую температуру в это время года можно наблюдать на Ямале и на Таймыре. Вот насколько наша температура сейчас ниже нормы: она на 18 градусов ниже! Это огромная величина», - заявил эксперт.

На вопрос о том, когда москвичам ожидать потепления, Вильфанд отметил, что говорить о потеплении сейчас не приходится. Так наиболее холодные дни приходятся на 3 и 4 января, однако и далее повышение температуры не будет существенным: она все еще будет ниже нормы от 10 до 14 градусов. Также ученый предупредил о снеге 6 января.

«В ночь на субботу температура ожидается 15-17 градусов ниже нуля, и это все равно на 10 градусов ниже нормы. Днем ожидается заметный снег, сугробы могут вырасти на 4-5 сантиметров. А дальше опять похолодание: в ночь на Рождество температура будет до -22 градусов ночью и от -14 до -19 днем. В целом ждать оттепель до конца каникулярного периода не приходится. Это надежный прогноз», - подытожил Вильфанд.

Метеостанция на ВДНХ 3 января отметила падение столбика термометра до -25,2 градусов. Такая температура в последний раз была в Москве в 1950 году, когда в столицу пришли морозы до -29 градусов. Тем не менее, новогодние морозы не помешали жителям и гостям Москвы встретить праздник вне дома: так более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке «Россия» на ВДНХ.