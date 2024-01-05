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Число жертв землетрясений в Японии возросло до 92 человек

Также сотрудники экстренных служб не знают местонахождение 242 человек.
Анастасия Бобылева 2024-01-05 05:28:01
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

Количество жертв землетрясений, уже несколько дней продолжающихся в Японии, увеличилось, на данный момент известно о 92 погибшем. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональные власти.

Сообщается также, что сотрудники экстренных служб не могут выяснить местонахождение 242 человек. Помимо этого, известно о 250 случаях травм различной степени тяжести среди населения. В четверг 4 января спасатели обнаружили пожилую женщину, которая осталась жива после 72 часов, проведенных под завалами.

В префектуре Исикава зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры. Около 250 домов разрушены, еще 200 сгорели в пожарах. Как предупредили местные власти, оценка масштаба ущерба еще не закончена и эти цифры могут увеличиться.

Ранее сообщалось, что сотрудники спасательных служб не могут выяснить судьбу 51 пропавшего. Им продолжают поступать сообщения об обрушении зданий, в которых могли находиться люди.

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