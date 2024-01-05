Российские военнослужащие учнитожили наилучшее вооружение Североатлантического альянса на Украине, показав его слабость. Об этом пишет издание Asia Times.

«Россия продемонстрировала на Украине, что в бою она может вывести из строя одни из лучших танков НАТО и уничтожить таки бронемашины, как американские Bradley и немецкие Marder», - пишет издание.

По словам автора статьи, танки стран Запада, которых у НАТО и так было не много, показали себя не самым лучшим образом на Украине. Так, у украинской армии больше не осталось немецких Leopard 2 в рабочем состоянии, не смотря на попытки украинцев усилить их броню, а американские Abrams и вовсе приходится прятать от боевых действий, поскольку они, возможно, не переживут столкновение с российскими военнослужащими.

Ранее на сайте правительства Германии обновили перечень военных поставок Украине. Согласно сообщению, список помощи Киеву пополнился боеприпасами для танков Leopard, 10 БМП Marder и другими видами вооружений.

До этого Министерство обороны России сообщило, что иностранная помощь киевскому режиму превысила 200 миллиардов долларов с начала специальной военной операции. По данным российского оборонного ведомства, военную помощь Украине оказывают 54 государства.