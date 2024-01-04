Иностранная помощь Украине превысила $200 миллиардов с начала спецоперации

Иностранная помощь Украине с начала специальной военной операции уже превысила 200 миллиардов долларов. Военную помощь Киеву оказывают 54 государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российское оборонное ведомство отмечает, что в интересах украинских войск работает группировка из более чем 500 космических аппаратов Соединенных Штатов и НАТО. Более 70 из них представляют собой спутники-разведчики, остальные - коммерческие аппараты двойного назначения. Кроме того, в интересах Украины работают более 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink.

В Минобороны России уточнили, что количество иностранных наемников, прибывших воевать за Украину, составило 13,5 тысячи человек, большая часть (8,5 тысячи) из стран Европы. Из Азии прибыли 1,7 тысячи наемников, из Северной и Южной Америки - 2,7 тысячи. Около 6 тысяч наемников были уничтожены, более 5,5 тысячи сбежали. В МО РФ подчеркнули, что сейчас осталось лишь 1,9 тысяч наемников.

Более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, более 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотных летательных аппаратов предоставили иностранные государства украинским войскам.

Ранее в Белом доме заявили, что средств на поддержку Украины не осталось. По словам координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, новые пакеты помощи требуют одобрения нового финансирования со стороны американского конгресса.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.