В стране и мире WP: Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино Владимир Рубанов Штурмовые действия обошлись ВСУ дорого, сообщил газете командир украинского десантно-штурмового подразделения. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press Читайте нас на: Командир украинского десантно-штурмового подразделения, которое участвует в боевых действиях на юго-востоке Запорожской области, рассказал о больших потерях бронетехники в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом пишет газета The Washington Post. ВСУ потеряли в том числе немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker, рассказал он на условиях анонимности. Штурмовые действия обошлись украинским боевикам дорого, признал военный. Ранее другая американская газета The New York Times назвала потери ВСУ в технике и живой силе в ходе продвижения в направлении села Работино непропорциональными занятой территории. Минобороны России неоднократно сообщало об отражении украинских атак у Работино и Вербового в Запорожской области. «Звезда» публиковала кадры уничтожения в этом районе украинской бронетехники. Экспертное мнение и аналитика