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WP: Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино

Владимир Рубанов
23:48 23.09.2023
Штурмовые действия обошлись ВСУ дорого, сообщил газете командир украинского десантно-штурмового подразделения.
WP: Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press
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Командир украинского десантно-штурмового подразделения, которое участвует в боевых действиях на юго-востоке Запорожской области, рассказал о больших потерях бронетехники в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом пишет газета The Washington Post.

ВСУ потеряли в том числе немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker, рассказал он на условиях анонимности. Штурмовые действия обошлись украинским боевикам дорого, признал военный.

Ранее другая американская газета The New York Times назвала потери ВСУ в технике и живой силе в ходе продвижения в направлении села Работино непропорциональными занятой территории.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении украинских атак у Работино и Вербового в Запорожской области. «Звезда» публиковала кадры уничтожения в этом районе украинской бронетехники.

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