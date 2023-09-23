WP: Украина потеряла БМП Marder и БТР Stryker в районе Работино

© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press

Командир украинского десантно-штурмового подразделения, которое участвует в боевых действиях на юго-востоке Запорожской области, рассказал о больших потерях бронетехники в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом пишет газета The Washington Post.

ВСУ потеряли в том числе немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker, рассказал он на условиях анонимности. Штурмовые действия обошлись украинским боевикам дорого, признал военный.

Ранее другая американская газета The New York Times назвала потери ВСУ в технике и живой силе в ходе продвижения в направлении села Работино непропорциональными занятой территории.

Минобороны России неоднократно сообщало об отражении украинских атак у Работино и Вербового в Запорожской области. «Звезда» публиковала кадры уничтожения в этом районе украинской бронетехники.