Берлин отправил Киеву три ЗСУ Gepard и две бронемашины для разминирования

В пятницу 22 декабря обновился список реализованной военной помощи Киеву от Германии, в нем появились три ЗСУ Gepard, две бронемашины для разминирования и различные боеприпасы.

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Германия поставила Украине новую партию вооружений, список реализованной военной помощи Киеву обновился в пятницу 22 декабря. В нем указаны новые позиции: три зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч различных боеприпасов, в числе которых артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков Leopard 2 A6.

Помимо этого, Берлин отправил Киеву десять разведывательных БПЛА Vector с запчастями, восемь грузовиков Zetros, два бронированных автомобиля, два тягача HX81, передает РИА Новости. Также в список вошли материалы для медицинских нужд.

Ранее ФРГ отправила Киеву более 10 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard. владимир Зеленский заявил, что ждет от Запада новых поставок средств ПВО, бронетехники и средств разминирования.