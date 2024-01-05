На Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта

Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - уточнили в ведомстве.

Не уточняются причины остановки дорожного трафика. Сотрудники ведомства призвали находящихся на мосту водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сутками ранее, 4 января, на Крымской мосту через Керченский пролив также ограничивали движение, но уже в 10:03 по московскому времени движение автотранспорта возобновили.

В тот же день российские силы ПВО сбили 10 украинских ракет над Крымом. Киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории полуострова в 17:20 по московскому времени.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что от осколка от сбитых ракет пострадал один человек - осколок попал в его дом.