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Российская ПВО сбила десять украинских ракет над Крымом

Атаку киевского режима на полуостров пресекли около 17.20 мск.
2024-01-04 17:49:01
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Российская ПВО четвертого января сбила десять украинских ракет над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать объекты на Крымском полуострове в 17:20 по московскому времени.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадал один человек - осколок от сбитых ракет попал в его дом.

Еще несколько осколков упали в четырех местах города. Развожаев обратился к жителям города с призывом находиться в закрытых помещениях, поскольку при работе ПВО основную опасность представляют осколки.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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