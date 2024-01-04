Российская ПВО сбила десять украинских ракет над Крымом

Российская ПВО четвертого января сбила десять украинских ракет над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать объекты на Крымском полуострове в 17:20 по московскому времени.
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадал один человек - осколок от сбитых ракет попал в его дом.
Еще несколько осколков упали в четырех местах города. Развожаев обратился к жителям города с призывом находиться в закрытых помещениях, поскольку при работе ПВО основную опасность представляют осколки.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.
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