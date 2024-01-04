Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:03 по московскому времени движение автотранспорта по мосту возобновлено.

Ранее движение автомобильного транспорта перекрывали 31 декабря. Водителям и пассажирам рекомендовали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.