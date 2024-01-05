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В Сербии на футбольном матче почтили память жертв трагедии в Белгороде

В Сербии во время баскетбольного матча «Црвена Звезда» - «Партизан» почтили память жертв трагедии в Белгороде.
Елизавета Егорова 2024-01-05 00:32:01
© Фото: @troika_7_tuz X(Twitter) © Видео: @EuroLeague X(Twitter)

На баскетбольном матче в Сербии почтили память погибших при атаках украинских боевиков в Белгороде. Во время матча «Црвена Звезда» - «Партизан» болельщики на трибунах подняли баннер, на котором было написано «Белгород, мы с тобой».

Напомним, что в ходе обстрелов Белгорода ВСУ 30 декабря погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Последней жертвой боевиков стала четырехлетняя девочка, она скончалась 1 января в больнице от кровопотери и тяжелых повреждений внутренних органов.

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в ходе обстрелов получили повреждения 58 жилых домов. Всем людям, чьи жилища подверглись атаке, предложили переместиться в гостиницы.

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