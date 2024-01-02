Мэр Белгорода Демидов сообщил о повреждении 58 домов из-за ракетных атак ВСУ

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 58 сообщений о повреждении жилья и 22 о нанесенном уроне автотранспорту после сегодняшней серии ракетных атак на Белгород. Об этом сообщил мэр горола Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что жильцам, чьи дома получили ущерб, предлагается проживание в гостиницах на время проведения ремонта. На данный момент ведутся работы по перекрытию тепловых контуров пострадавших домов и обмеру, чтобы приступить к ремонту.

«Объезжаю места происшествий. В основном повреждения в частных домах. Всем пострадавшим предлагаем размещение в гостиницах. Пока люди приняли решение остановиться у родственников и соседей», - написал Демидов.

Региональный минтранс также принял решение о сокращении числа рейсов общественного транспорта в Белгороде в связи с неблагоприятной оперативной обстановкой. Жителям и гостям города советуется свести к минимуму выходы на улицу и по возможности оставаться дома.

В Министерстве обороны России сообщили, что российские ПВО сбили в сумме 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Часть осколков повредили дома и автотранспорт, пятеро человек получили ранения, один человек скончался.