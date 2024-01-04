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В Японии не могут выяснить судьбу 51 пропавшего после землетрясения

Спасательные службы получили от 40 до 50 сообщений об обрушении зданий, в которых могли быть люди.
Дарина Криц 2024-01-04 07:09:01
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

После произошедшего землетрясения в японской префектуре Исикава до сих пор не могут выяснить судьбу еще 51 человека.

Как сообщает RT, местные власти объявили, что по состоянию на 11:00 по местному времени (05:00 по московскому) 4 января они не могут установить связь с 51 жителем из-за землетрясения на полуострове Ното.

Спасатели получили десятки сообщений об обрушении зданий, под завалами которых могут находиться люди.

Третьего января сообщалось об увеличении числа жертв до 62 человек из-за подземных толчков в центральной части Японии. Вместе с этим появилась информация об утечке воды с радиоактивными элементами из атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата.

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