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WSJ: сооснователь Google Сергей Брин получил повестку по делу Джеффри Эпштейна

Дарина Криц
03:40 01.04.2023
Банк обвиняется в помощи умершему финансисту Джеффри Эпштейн, который признан виновным в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
WSJ: сооснователь Google Сергей Брин получил повестку по делу Джеффри Эпштейна
© Фото: Mateusz Slodkowski Keystone Press Agency Globallookpress
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По сообщениям СМИ США, Американские Виргинские острова направили повестки Сергею Брину - сооснователю Google - и другим миллиардерам. Власти данных островов рассматривают иск против банка JP Morgan Chase, обвиняемого в финансировании Джеффри Эпштейна - американского финансиста.

Последний признан виновным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Указано, что миллиардеры получили повестки от властей Американских Виргинских островов по иску против одного из крупнейших американских банков.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Виргинские острова США хотели бы получить ряд документов и установить, причастен ли Брин к деятельности данного банка и Эпштейна.

Отмечается, что в гражданских делах лица, не причастные к делу напрямую, могут получить повестки с целью предоставить сведения, которые будут способствовать судебному разбирательству.

Ранее, в конце 2022 года, прокуратура Американских Виргинских островов подала иск против JP Morgan Chase в суд Манхэттена. Джеффри Эпштейн был клиентом данного банка на протяжении 15 лет.

Он был признан виновным в вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек. Шестого июля 2019 года он был задержан правоохранителями штата Нью-Йорк. Оказание банком JP Morgan Chase услуг в отношении Эпштейна прекратилось только в 2013 году.

Сообщается, что имеются доказательства того, что в 2002-2005 годах Джеффри Эпштейн организовал приезд десятков несовершеннолетних в свой дом. Самой младшей из них было 14 лет. Уголовное преследование Джеффри Эпштейна в США прекратилось после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года.

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