Полковник Макгрегор рассказал о планах США разместить ракеты в Финляндии

Соединенные Штаты могут разместить на территории Финляндии ракеты, чтобы вынудить Россию совершить ответные действия. О планах США рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я предполагаю, что мы разместим там (в Финляндии. - Прим. ред.) ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки (России. - Прим. ред.)», - сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Полковник добавил, что Финляндия и Швеция испытывают страх относительно России, они боятся ее нападения. По его словам, это безосновательные опасения, так как Москва не собирается нападать на своих соседей и ни разу не угрожала Хельсинки атакой.

Макгрегор также отметил, что на территории Финляндии уже находятся американские солдаты.

Напомним, что Вашингтон и Хельсинки подписали оборонное соглашение, согласно которому Америка получит доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. Одна из целей документа - усилить НАТО.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что альянс все активнее использует Швецию и Финляндию для размещения своих войск. Кроме того, он стремится усилить свое присутствие в Арктике.