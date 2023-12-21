Генштаб констатировал наращивание военного присутствия НАТО в Арктике

Валерий Герасимов подчеркнул, что военная инфраструктура России в Арктике нужна не для демонстрации силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обратил внимание на наращивание военного присутствия в Арктике США и стран НАТО.

«США и НАТО сосредоточилиусилия на обеспечении своего доминированияв Арктике и сдерживании Российской Федерациив регионе. В этих целях "коллективный Запад" наращивает военное присутствие в высоких широтах и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Российской Федерации. В результате усиливается конфликтный потенциал в регионе», - заявил Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Он добавил, что НАТО все активнее использует для размещения войск территорию Швеции и Финляндии.

Валерий Герасимов подчеркнул, что присутствие ВС РФ в Арктике нужно не для демонстрации военной силы, а для того, чтобы обеспечить безопасность экономического освоения региона, включая судоходство по Северному морскому пути.

Российская группировка войск (сил) в Арктике, как отметил начальник Генштаба, планомерно развивается именно по этим причинам.

Ранее о том, что действия НАТО ухудшили уровень безопасности в Арктике, заявил главком ВМФ России Николай Евменов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.