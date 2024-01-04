Кирби заявил, что в первую очередь США будут отправлять на Украину системы ПВО

Если администрация Соединенных Штатов одобрит выделение Киеву очередного пакета военной помощи, то в первую очередь на Украину отправят средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«С дополнительным финансированием, которое мы ожидаем и надеемся получить для Украины, приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строку в этом списке», - цитирует ТАСС слова Кирби

Ранее стало известно, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, однако не в тех объемах, что были в 2022 и 2023 годах. Об этом заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Это решение вызвано тем, что у Штатов больше нет такого количества средств на спонсирование Киева. По словам Кирби, последний одобренный пакет помощи пока так и не доехал до места назначения.