МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кирби заявил, что в первую очередь США будут отправлять на Украину системы ПВО

В случае одобрения дополнительного финансирования Киева в первую очередь США отправят на Украину системы ПВО.
Елизавета Егорова 2024-01-04 23:22:01
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Если администрация Соединенных Штатов одобрит выделение Киеву очередного пакета военной помощи, то в первую очередь на Украину отправят средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«С дополнительным финансированием, которое мы ожидаем и надеемся получить для Украины, приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строку в этом списке», - цитирует ТАСС слова Кирби

Ранее стало известно, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, однако не в тех объемах, что были в 2022 и 2023 годах. Об этом заявил представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Это решение вызвано тем, что у Штатов больше нет такого количества средств на спонсирование Киева. По словам Кирби, последний одобренный пакет помощи пока так и не доехал до места назначения.  

#в стране и мире #пво #Украина #сша #Джон Кирби #военная помощь
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»