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Четыре человека погибли при атаке Израиля по городу Эн-Накура на юге Ливана

По имеющимся данным, одним из погибших был участник движения «Хезболла».
Анастасия Бобылева 2024-01-04 02:21:01
© Фото: Taher Abou Hamdan XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Эн-Накура на юге Ливана, четыре человека погибли в результате атаки. Об этом сообщили ливанские СМИ.

Как передает RT, один из погибших являлся должностным лицом движения «Хезболла». Объекты «Хезболлы» не один раз подвергались обстрелу со стороны ЦАХАЛ.

Так, Израиль нанес авиаудары по базе «Хезболлы», назвав свои действия ответом на пуски из Ливана по израильским территориям. Также истребители ЦАХАЛ атаковали оперативный штаб шиитов недалеко от Метулы.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ливан #палестино-израильский конфликт
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