ЦАХАЛ опубликовал видео авиаударов по базе Хезболлы в Ливане

Истребители Армии обороны Израиля нанесли ряд авиаударов по территории в Ливана в районе Яруна. Как пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ, бомбардировке подверглись базы Хезболлы.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по террористической инфраструктуре, где действовали террористы Хезболлы», - сообщили в Telegram израильской армии в 11:44 2 января.

В паблике ЦАХАХ опубликовано видео ракетных ударов - в прицеле самолета несколько зданий, одно из них уничтожается точным ракетным ударом. Также были разрушены еще два здания, где, по данным израильской разведки, находились террористы.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что авиаудары стали ответом на пуски из Ливана по Израилю.

Ранее сообщалось, что руководство ЦАХАЛ не исключает переход в наступление и проведение войсковой операции в Ливане из-за усиления атак со стороны Хезболлы. Как пояснил начальник ГШ ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви израильская армия находятся «на очень высоком уровне готовности», потому что «нам нужно быть готовыми к наступлению в случае необходимости».



Напомним, что война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября и стала ответом на после вторжения боевиков в пограничные районы с убийствами мирных граждан и взятием в плен заложников, в том числе беременных женщин, стариков и детей. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, достижение мира с Палестиной возможно только при смене мировоззрения в палестинском обществе с запретом антисемитизма и поддержки терроризма. Кроме того, он требует установить периметр безопасности вокруг сектора Газа.