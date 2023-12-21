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ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане

Марина Крижановская
00:38 21.12.2023
Израильские военные заметили людей, приблизившихся к заграждению со стороны Ливана в районе Метулы, и открыли по ним огонь.
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress
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Израильские истребители атаковали оперативный штаб «Хезболлы» в Ливане.. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлы" в Ливане», - заявили в израильской армии.

Сообщается о замеченных террористах, которые приблизились к ограждению с ливанской территории.

«ЦАХАЛ идентифицировал несколько террористов, приблизившихся к заграждению безопасности со стороны Ливана вдоль границы в районе Метулы. Военнослужащие открыли по ним огонь, попадания были зафиксированы», - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, указывается о срабатывании воздушной тревоги около Голанских высот, затем зафиксированы четыре запуска с территории Сирии по израильской. Израильская армия атаковала источники обстрела, а вместе с этим позиции сирийской армии, подытожили военные.

Как сообщалось 12 декабря, за сутки «Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля, выпустив не менее восьми реактивных снарядов по постам ЦАХАЛ, расположенным в Рамте и Эс-Саммаке на высотах Кфар-Шуба.

До этого, 8 декабря, ЦАХАЛ ударил с воздуха по объектам и инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на пуски со стороны Ливана.

После обострения 7 октября палестино-израильского конфликта Израиль проводит операцию не только в секторе Газа, но наносит отдельные удары и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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