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Силы ПВО РФ предотвратили атаку БПЛА в акватории Черного моря

Беспилотник самолетного типа перехвачен в северо-западной части акватории Черного моря.
2024-01-04 21:18:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВО ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«4 января текущего года около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении зенитной ракеты ВСУ С-200, над Липецкой областью. Украинские боевики переоборудовали ракету для поражения наземных целей, о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Минобороны в сводке сообщило об нанесении поражения пяти механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. За сутки ВС РФ уничтожили до 100 боевиков и три машины РСЗО Vampire чешского производства.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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