Средства ПВО ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«4 января текущего года около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении зенитной ракеты ВСУ С-200, над Липецкой областью. Украинские боевики переоборудовали ракету для поражения наземных целей, о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Минобороны в сводке сообщило об нанесении поражения пяти механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении. За сутки ВС РФ уничтожили до 100 боевиков и три машины РСЗО Vampire чешского производства.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.