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Силы ПВО РФ сбили украинскую ракету C-200 над Липецкой областью

Зенитный снаряд был переоборудован для поражения наземных целей.
2024-01-04 20:32:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВО России перехватили украинскую зенитную ракету С-200 над территорией Липецкой области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что зенитная ракета была переоборудована для поражения наземных целей. ВСУ хотели использовать снаряд для поражения объектов на территории России.

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», - сообщили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских боевиков в Харьковской области. Всего ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику врага в 117 районах проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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