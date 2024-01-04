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МО РФ сообщило о поражении пяти мехбригад ВСУ на Купянском направлении

Всего за сутки было уничтожено до 100 боевиков, а также три РСЗО чешского производства.
2024-01-04 14:38:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Подразделения «Западной» группировки войск ВС РФ на Купянском направлении нанесли поражение пяти механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На данном направлении российские войска уничтожили до 100 военнослужащих врага, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Также поражены боевая машина РСЗО «Ольха» и три машины РСЗО Vampire чешского производство.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении в Харьковской области склада боеприпасов противника. Он располагался в районе населенного пункта Жовтневое.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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