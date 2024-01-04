Шольца в зоне наводнения в ФРГ встретили с криками «Преступник!»

Канцлера Германии Олафа Шольца снова неодобрительно встретили в зоне затоплений, на этот раз - в Зангерхаузене. Об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что немецкий канцлер в сопровождении министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке и премьер-министра региона Райнера Хазелоффа приехал в Зангерхаузен на юге Саксонии-Анхальт, который пострадал из-за наводнения, однако встретили его там неодобрительно. Группа примерно из 10 человек выкрикивала: «Преступник», «Ваша политика строится на лжи»,«Можешь ехать снова обратно».

Аналогичным образом Шольца встретили в нижнесаксонском Вердене в начале недели. Напомним, что в Германии в результате сильных ливней на рождественских праздниках оказались затоплены Нижняя Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. Ситуация все еще остается сложной.

Ранее журнала Der Spiegel опубликовал рейтинг одобрения немецких политиков из 20 имен. Канцлер Германии Олаф Шольц потерял 14 процентных пунктов и опустился на вторую половину списка, заняв 14-е место.

Политолог Маркелов назвал Шольца «главным неудачником 2023 года», потому что он «продал» 90% немецкой экономики США, а сама политика канцлера была непоследовательной.