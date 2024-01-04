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В СБУ заявили, что кибератака на «Киевстар» лишила оператора «почти всего»

В управлении кибербезопасности СБУ сообщили, что после произошедшей в декабре 2023 года атаки на «Киевстар» он лишился практически всего, включая ядро оператора связи.
Марина Крижановская 2024-01-04 13:56:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

После кибератаки на виртуальную и IT-инфраструктуру украинский мобильный оператор «Киевстар» лишился практически всего, включая тысячи персональных компьютеров и виртуальных серверов. Об этом в интервью Reuters заявил начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк.

Он добавил, что после разрушительной атаки в декабре 2023 года «Киевстар» полностью потерял ядро ​​оператора связи. В беседе с агентством он поделился эксклюзивными подробностями нападения, целью которого, по его мнению, было «нанесение психологического удара» и сбор разведданных.

«Эта атака - большое послание, большое предупреждение не только Украине, но и для всего западного мира, для понимания того, что на самом деле никто не является неприкасаемым», - заявил представитель СБУ. 

Украинские пользователи 12 декабря начали массово жаловаться на масштабный сбой в работе оператора связи «Киевстар». Тогда абоненты не смогли воспользоваться ни мобильной связью, ни интернетом, также не получилось зайти и на сайт компании.

В самом «Киевстар», комментируя ситуацию, отметили, что они как одна из крупнейших украинских мобильных компаний стали жертвой мощной хакерской атаки. Это привело к сбоям, в результате которых пользователям стали недоступны услуги.

Затем 20 декабря оператор заявил о перебоях со связью на западе и юге Украины. Тогда уточнялось, что кибератака парализовала работу ряда серверов и разрушила IT-инфраструктуру.

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