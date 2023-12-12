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IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена из-за кибератаки

Елизавета Кондрикова
17:28 12.12.2023
Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту сегодняшней хакерской атаки на компанию.
IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена из-за кибератаки
© Фото: Annette Riedl, dpa, Global Look Press
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Виртуальная инфраструктура телекоммуникационной компании «Киевстар» серьезно пострадала после мощной хакерской атаки, которая была направлена на полное разрушение сети, сообщил гендиректор компании Александр Комаров.

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушена IT-инфраструктура. Мы еще находимся в проработке вопроса, сколько займет восстановление», - цитирует слова Комарова РИА Новости.

Вследствие сегодняшней кибератаки на украинских операторов связи «Киевстар» и Vodafone пользователи не могли в полной мере пользоваться связью и жаловались на отсутствие доступа к Интернету. По словам представителей операторов, данные клиентов не утекли, им была обещана компенсация.

По данным пресс-службы СБУ, служба завела уголовное дело по факту технического сбоя в работе оператора «Киевстар», передает украинский телеканал «Общественное». Уголовное дело было открыто по восьми статьям, среди них также «Диверсия», «Государственная измена» и «Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем».

Вместе с этим сообщалось о сбоях в работе «Приватбанка» и «Монобанка». Некоторые банкоматы не выполняли свою работу, так как часть из них работают на мобильных картах.

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