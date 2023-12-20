«Киевстар» заявил о перебоях со связью на западе и юге Украины

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Абоненты мобильного оператора «Киевстар» столкнулись с отсутствием связи 20 декабря. В компании перебои со связью объяснили мощной хакерской атакой.

«Сейчас возникают сложности со связью в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», - объяснил «Киевстар» через соцсети.

В компании уточнили, что мощная хакерская атака парализовала работу ряда серверов, разрушена IT-инфраструктура.

Это уже второй «взлом» сетей «Киевстар» - первая атака произошла 12 декабря, лишив жителей Украины мобильной связи и доступа в Интернет. К расследованию обстоятельств кибератаки подключились специалисты СБУ, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в Сеть тысячи страниц информации с грифом «Совершенно секретно» о военных объектах Великобритании.