Forbes: использовать танки M1 Abrams на Украине не позволяет их слабая броня

Использовать американские танки M1 Abrams на Украине становится проблематично из-за их тонкой брони и уязвимости перед российскими FPV-дронами. В опубликованной статье Forbes написали, что Киев должен модернизировать эти танки.

«Непонятно, что Украина делает со своими 31 "Абрамсом", но вполне ясно, что ей следует усиливать их броню, чтобы они могли противостоять атакам российских дронов "с видом от первого лица", начиненных взрывчаткой», - написал журналист Дэвид Акс.

Он назвал FPV-дроны конкурентами мин и самой большой угрозой для украинских танков из-за их повсеместного нахождения в воздухе. Также автор статьи предположил, что с высокой вероятностью Украина «потеряет часть своих четырехместных 68-тонных М-1».

При этом он назвал их одними из наиболее защищенных танков в мире, но не являющимися неуязвимыми для атак. Самыми уязвимыми местами он назвал бока и крышу боевой машины - очень большую и тонкую, толщиной около 25 миллиметров.

«FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа. Он может повредить различные электронные компоненты внутри башни или поджечь ее и заставить экипаж эвакуироваться», - привел данные автор публикации.

Уязвимой для атак также является и бортовая броня, ведь по бокам корпуса танка установлены несколько устаревшие бортовые юбки из композитной брони, добавил Дэвид Акс.

Издание Forbes ранее уже обращало на слабые места танков M1 Abrams, назвав ими воздушные фильтры двигателя. В частности, если пренебрегать чисткой фильтрующего элемента дважды в сутки, то у Abrams может выйти из строя силовая установка.

Обычно экипаж пренебрегает данной процедурой, что чревато серьезными повреждениями двигателя и отправкой танка на длительный и капитальный ремонт.

В беседе со «Звездой» эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов рассказал, что башня танка Abrams отлетает от малейшей искры в гидравлике. Поясняя, он отметил, что обеспечивающая поворот башни гидравлика, заполнена жидкостью, и в случае воспламенения может привести к детонации.