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Эксперт Суворов рассказал, что башня танка Abrams отлетает от малейшей искры в гидравлике

17:04 28.09.2023
На танке Abrams гидравлический механизм поворота башни. При повреждении системы распыляется аэрозоль, при его воспламенении может произойти взрыв.
Эксперт Суворов рассказал, что башня танка Abrams отлетает от малейшей искры в гидравлике
© Фото: Matthias Merz, dpa, Globallookpress
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Гидравлический привод башни американского танка Abrams при повреждении может доставить немало хлопот экипажу, рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в беседе со «Звездой». По его словам, гидравлика, обеспечивающая поворот башни, заполнена жидкостью, которая в случае воспламенения может привести к детонации.

«Недостаток, который приводит к взрыву в танке и отрыву башни. На "Абрамсе" привод поворота башни гидравлический, давление в системе порядка 180 атмосфер. При повреждении трубопроводов этой системы, привода поворота башни, может распыляться аэрозоль и малейшая искра - башня улетает как от подрыва боекомплекта. Были случаи, в Ираке при повреждении танка башня улетала не от детонации БК, а от детонации аэрозоля в гидравлике», - отметил Суворов.

Также эксперт рассказал о наличии в танке вспомогательной силовой установки. Она закреплена в задней части башни и прикрыта тонкими броневыми листами, которые пробивались из крупнокалиберного пулемета в Ираке. После точного попадания начиналось возгорание масла и топлива, огонь добирался к основному двигателю танка, затем боевая машина начинала пылать.

Ранее французская газета Le Figaro писала, что Abrams легко выходят из строя при недостаточно тщательном уходе, и машины могут даже взрываться из-за этого.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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