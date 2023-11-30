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Названы уязвимости танков Abrams на Украине

Андрей Аркадьев
14:43 30.11.2023
По данным издания Forbes, воздушные фильтры - самое уязвимое место машин.
Названы уязвимости танков Abrams на Украине
© Фото: Matthias Merz, dpa, Global Look Press
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Фильтры двигателя являются слабым местом переданных Украине танков М1 Abrams, так как нуждаются в постоянной очистке, сообщает издание Forbes.

По данным СМИ, силовая установка у Abrams может выйти из строя, если не чистить фильтрующий элемент дважды в сутки. Как правило, экипаж пренебрегает данной процедурой, что чревато серьезными повреждениями двигателя и отправкой танка на длительный и капитальный ремонт.

M1 Abrams - современный основной боевой танк, оборудованный  системой управления огнем со встроенным лазерным дальномером. Система включает приборы ночного видения и бортовой компьютер, помогающий выбирать цели и наводиться на них.

На M1 стоит газотурбинный двигатель, что снижает его шумность, но приводит к большому расходу топлива. Однако такая силовая установка может использовать дизель, бензин или реактивное топливо. Экипаж состоит из четырех человек. Танк способен разгоняться до 66 километров в час по шоссе и 48 километров в час по пересеченной местности. Abrams вооружен 120-мм пушкой и пулеметами.

В эфире «Военной приемки» научный сотрудник Музея отечественной военной истории Феликс Оганесян рассказал о высоком расходе топлива и затратах на техобслуживание на танках Abrams. Он отметил, что ремонт данных машин занимает долгое время по сравнению с российскими танками.

Ранее эксперт в области бронетанковой техники полковник запаса Сергей Суворов в беседе со «Звездой» назвал одним из главных слабых мест танка Abrams гидравлический механизм поворота башни. При его повреждении распыляется аэрозоль, который, по словам эксперта, может воспламениться и сдетонировать.

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