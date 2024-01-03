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Освобожденные из украинского плена бойцы поблагодарили россиян за поддержку

Военнослужащие выразили благодарность неравнодушным российским гражданам, которые переживали за их судьбу.
2024-01-03 23:57:01
© Фото: Минобороны России

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили россиян, которые переживали за их судьбу. По словам одного из бойцов, именно благодаря им и помощи государства наши пленные смогли вернуться на родину. Кадры встречи 248 освобожденных военнослужащих на аэродроме Чкаловский опубликовало Минобороны РФ.

«Благодарим страну всю, всех жителей, которые волновались за нас, переживали. Благодаря всем им, благодаря государству, правительству мы снова дома. Все хорошо», - подчеркнул освобожденный боец.

На опубликованном видео военнослужащие выходят из самолета и садятся в автобусы. Многие из них сразу звонят близким.

На территорию РФ освобожденные военнопленные вернулись в среду 3 января, они пересекли границу Белгородской области на автобусах. Ранее сообщалось, что договоренности о возвращении бойцов на родину удалось достичь при посредничестве ОАЭ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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