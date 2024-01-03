МО РФ: 248 российских военнослужащих возвращены из Украины при посредничестве ОАЭ

С территории, подконтрольной киевскому режиму в результате сложного переговорного процесса 3 января были возвращены 248 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При возвращении военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская помощь. Их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в медучреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.