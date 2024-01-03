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МО РФ: 248 российских военнослужащих возвращены из Украины при посредничестве ОАЭ

Все освобожденные будут доставлены в медучреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.
2024-01-03 18:55:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

С территории, подконтрольной киевскому режиму в результате сложного переговорного процесса 3 января были возвращены 248 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

При возвращении военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская помощь. Их доставят самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ в медучреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.                                                                                                                                                

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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