Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, пересекли границу Белгородской области на автобусах. Кадры предоставили в Минобороны России.

«Через 5 часов буду дома. Это будет радость. Спасибо большое», - сказал один из бойцов.

В результате переговоров при поддержке ОАЭ из украинского плена вернулись 248 российских военнослужащих. Самолеты ВКС РФ доставят бойцов в медучреждения Минобороны России для дальнейшего лечения и реабилитации.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.