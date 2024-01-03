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Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими

Ранее Минобороны сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих из украинского плена.
2024-01-03 19:47:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Министерство обороны

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, пересекли границу Белгородской области на автобусах. Кадры предоставили в Минобороны России.

«Через 5 часов буду дома. Это будет радость. Спасибо большое», - сказал один из бойцов.

В результате переговоров при поддержке ОАЭ из украинского плена вернулись 248 российских военнослужащих. Самолеты ВКС РФ доставят бойцов в медучреждения Минобороны России для дальнейшего лечения и реабилитации.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

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