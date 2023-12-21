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Мантуров пообещал заменить импортные комплектующие для «Суперджета» за два года

Надежда Котормус
Анастасия Бобылева
22:50 21.12.2023
На ближайшие годы основная задача российских авиастроителей - импортозамещение комплектующих для наших самолетов и вертолетов, в частности Ту-214, «Суперджет» и МС-21.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В ближайшие два года в самолетах Ту-214, «Суперджет» и МС-21 заменят импортные комплектующие. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил Заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Сердце любого самолета - его двигатель, который разработать очень сложно, но наши предприятия справляются и с этим.

Пока в воздух легкий многоцелевой ТВС-2МС поднимает американский двигатель. Именно силовая установка подарила модернизированной версии знаменитого советского «Кукурузника» принцпиально новые летные характеристики. Но уже через несколько лет обеспечить самолет теми же свойствами сможет отечественный мотор. Российский аналог турбовинтового двигателя должен потеснить на рынке титанов отрасли - канадского Pratt & Whitney и  американского Honeywell. Представители ведущих конструкторских бюро и инжиниринговых компаний собрались в Новосибирске, чтобы изучить амбициозный проект.

Разобрать до винтика и создать аналог лишь на первый взгляд кажется простой задачей. Проект потребует кооперации десятков компаний и производств. Но Новосибирские авиастроители надеются справиться с обратным проектированием за три года.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу авиастроителям: держать курс на замену парка малой и большой авиации отечественными самолетами. Мантуров доложил о сроках реализации программы импортозамещения в этой сфере.

«В ближайшие два года заместим импортные комплектующие и агрегаты в линейке среднемагистральных самолетов Ту-214, «Суперджет» и МС-21.Также активно ведется работа по региональным самолетам "Ладога" и "Байкал" и по вертолетной технике, что обеспечит большую мобильность в труднодоступных регионах страны», - сообщил он.

Для настоящего и будущего российских флагманов сейчас идет активный процесс импортозамещения. Французский двигатель «Суперджета» в будущем году уступит место отечественной новинке ПД-8.

Ситуацию в отечественном двигателестроении впервые за долгие годы называют прорывом. В сжатые сроки в серийное производство удалось вывести и двигатель нового поколения ПД14, который установят на МС21. Испытания  запланированы на конец следующего года.

«Если ситуация будет развиваться по плану и серийное производство будет запущено к осени 2024 года, в крайнем случае началу 2025 года, то вполне реально провести практически полное импортозамещение. Ну, наверное, 90% всего магистрального флота российских авиакомпаний примерно за 10 лет», - комментирует Роман Гусаров, авиаэксперт и главный редактор информационного сервера российской авиации и космонавтики.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Надежды Котормус.

Ранее импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Он провел в воздухе 54 минуты.

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