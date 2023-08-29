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Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Вероника Волосунова
07:42 29.08.2023
«Суперджет» провел в воздухе 54 минуты, максимальная высота - 3000 метров, скорость - 343 км/в час.
Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
© Фото: Минпромторг России, Telegram
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«Суперджет» отечественного производства, созданный по программе импортозамещения, впервые поднялся в небо в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в Минопромторге России.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343км/час», - говорится в сообщении в Telegram-канале

Летчиками-испытателями были назначены Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, инженером-испытателем - Денис Велижанин.

«Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех»», - отметил Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ.

Мантуров отметил, что российские разработчики и производители смогли реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, в том числе авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что серийный выпуск «Суперджет нью» по 20 лайнеров в год запланирован уже с 2024 года. Он дабавил, что Ту-214 будет доработан до конца 2024 года - он будет сделан только из отечественных материалов. Уже с 2025 года планируется выпускать в Казани по 10 самолетов.

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