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Полиция задержала мужчину с зажигалкой и горючей смесью у посольства РФ в Праге

Задержанный оказался иностранцем, он передан врачам.
Никита Черненко 2024-01-03 21:00:01
© Фото: Tomas Tkacik Keystone Press Agency Globallookpress

У посольства России в Чехии задержали неизвестного мужчину, державшего в руках зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщили в полиции Чехии.

Отмечается, что мужчина не шел на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. После задержания мужчину передали врачам, задержанный оказался иностранцем.

Ранее Чехия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН, созванному в связи с обстрелом Белгорода Украиной. Первый заместитель постпреда РФ при ОНН Дмитрий Полянский заявил, что Чехия этим жестом показала свою «трусость и недалекость».

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