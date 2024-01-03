Полиция задержала мужчину с зажигалкой и горючей смесью у посольства РФ в Праге

У посольства России в Чехии задержали неизвестного мужчину, державшего в руках зажигалку и легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом сообщили в полиции Чехии.

Отмечается, что мужчина не шел на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. После задержания мужчину передали врачам, задержанный оказался иностранцем.

Ранее Чехия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН, созванному в связи с обстрелом Белгорода Украиной. Первый заместитель постпреда РФ при ОНН Дмитрий Полянский заявил, что Чехия этим жестом показала свою «трусость и недалекость».