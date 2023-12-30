Чехия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по обстрелу Белгорода

Постоянный представитель Чехии заявил, что не будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созванном в связи с обстрелом украинскими силами центра Белгорода. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», - написал глава МИД Чехии в своем аккаунте в соцсети X.

Он добавил, что представители Чехии «с удовольствием» примут участие в заседании Совбеза, но только когда Россия захочет обсудить на нем вывод своих войск с Украины.

При сегодняшнем украинском обстреле Белгорода погибли 14 человек и 108 были ранены. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по мирным жителям города. Оно должно состоятся в полночь по московскому времени.

Сообщается, что удары наносились системами залпового огня чешского производства Vampire и ракетами «Ольха».