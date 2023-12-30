МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чехия отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по обстрелу Белгорода

Для атаки по Белгороду украинскими боевиками использовались системы залпового огня чешского производства Vampire и две ракеты «Ольха».
Елизавета Кондрикова 2023-12-30 23:17:01
© Фото: Eskinder Debebe, UN Photo Globallookpress

Постоянный представитель Чехии заявил, что не будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), созванном в связи с обстрелом украинскими силами центра Белгорода. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», - написал глава МИД Чехии в своем аккаунте в соцсети X.

Он добавил, что представители Чехии «с удовольствием» примут участие в заседании Совбеза, но только когда Россия захочет обсудить на нем вывод своих войск с Украины.

При сегодняшнем украинском обстреле Белгорода погибли 14 человек и 108 были ранены. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых. Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по мирным жителям города. Оно должно состоятся в полночь по московскому времени. 

Сообщается, что удары наносились системами залпового огня чешского производства Vampire и ракетами «Ольха».

#ООН #ВСУ #чехия #белгород #заседание СБ ООН
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»