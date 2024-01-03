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В МИД Франции назвали законной обороной удары Украины по Белгороду

Французское диппредставительство сослалось на 51-ю статью Устава ООН вместо ответа о позиции страны по атакам на Белгород.
Никита Черненко 2024-01-03 18:35:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Министерство иностранных дел Франции сослалось на статью 51 Устава ООН о законном праве на самооборону в ответ на вопрос о позиции страны касательно ракетных ударов Украины по Белгороду.

Запрос диппредставительству об обозначении позиции Парижа относительно атак Белгорода с использованием кассетных боеприпасов прозвучал на ежедневном брифинге МИДа с журналистами. Внешнеполитическое ведомство проигнорировало запрос, сославшись на положение Устава ООН.

«Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН», - сказали в МИД Франции

Офис официального представителя генсека ООН выступил с осуждением атаки ВСУ по Белгороду 30 декабря, подчеркнув, что удары по мирным жителям нарушают международное гуманитарное право. В то же время генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не осудила атаки киевского режима на город. По мнению постпредства РФ при ОБСЕ, генсек тем самым показала, что организация заняла сторону Киева в этом вопросе.

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