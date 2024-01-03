Две бомбы у могилы генерала Сулеймани в Иране активировали дистанционно

Две бомбы, взорвавшиеся у кладбища в иранском городе Керман, где находится могила генерала КСИР Касема Сулеймани, были заложены в сумки и дистанционно подорваны. Информацию передало иранское государственное агентство Tasnim.

Отмечается, что взрывные устройства в сумках лежали у входа в здание мавзолея Гульзар, где проходили траурные шествия по случаю годовщины смерти иранского командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс», убитого четыре года назад.

«У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства», - сообщило Tasnim.

Взрывы прогремели на дороге, ведущей к кладбищу с могилой Сулеймани и недалеко от могилы иранского военного. В местной полиции произошедшее назвали «террористической атакой». По актуальной информации, жертвами взрывов стали 73 человека, порядка 170 человек ранены.