В Москве побит температурный рекорд 1950 года

Столбики термометров минувшей ночью в Москве на метеостанции ВДНХ опустились до -25,2 градуса впервые за 74 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«К 8 часам утра температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ опустилась до отметки минус 25,2 градуса - таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года!», - написал Леус.

По словам специалиста, холоднее 3 января последний раз было в 1950 году. Тогда температура воздуха достигла отметки 29 градусов ниже нуля.

Ведущий специалист центра «Фобос» отметил, что до рекордных значений температуры далеко. Рекорды нынешних суток, по словам эксперта, принадлежит 1942 году. Тогда в этот день температура составляла -35,9 градуса.

Ранее коммунальщики приняли решение повысить температуру в системе отопления домов в Москве из-за резкого похолодания. Заместитель мэра столицы отметил, что тепло регулируется за счет понижения или повышения температуры теплоносителя или за счет сокращения или увеличения его объема.