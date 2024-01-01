Свыше 120 тысяч человек посетили выставку «Россия» в новогоднюю ночь

Пресс-служба дирекции Международной выставки-форума «Россия» рассказала, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на выставке.

Как отмечается, в новогоднюю ночь на ВДНХ работала интерактивная программа, приуроченная к наступившему Году семьи. Детей и их родителей встречали герои сказок, в «Ново-Простоквашино» открылась резиденция Деда Мороза и началась серия мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

«Новогодние мероприятия 31 декабря на Международной выставке-форуме "Россия" посетили свыше 120 тысяч человек. Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции (СВО) и их семьи», - сообщили в пресс-службе.

Ранее около выставки-форума открылась галерея ледяных фигур, приуроченных к достижениям России в науке, спорте и других областях. На данный момент изготовлено 10 скульптур, среди которых есть и таблица Менделеева, в которую российские ученые внесли шесть новых элементов за прошедшие 20 лет.