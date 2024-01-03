Политолог Михайлов заявил, что Польша через русофобию пытается стать лидером в ЕС

В Польше усиливаются антироссийские настроение и призыв главы МИД о поставках ВСУ ракет большой дальности для ударов по территории РФ - это провокация и еще одно подтверждение русофобии. Об этом «Звезде» рассказал политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«В Польше мы наблюдаем усиление русофобии, возможного противостояния с Москвой, тем более что они не двусмысленно намекают на заход на Западную Украину, а это прямой конфликт с РФ», - отметил эксперт.

Он напомнил, что после ударов по Белгороду стало ясно, что «Украина не соблюдает никаких правил», и считает, что заявление польского МИДа идет в русле эскалации вооруженного конфликта.

«Я думаю, что это провокационное заявление», - подчеркнул ученый.

Он пояснил, что Польша сейчас, видя, что «ЕС шатается», «пытается перетянуть на себя одеяло по лидерству в Европе, вот мы такие ненавидим русских, мы сильная страна и можем стать определяющей силой в борьбе с российской угрозой».

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Радослав Сикорский разместил в соцсети пост с призывом включить в пакет военной помощи Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.