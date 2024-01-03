Число жертв теракта в Иране в годовщину смерти Сулеймани выросло до 73

Жертвами теракта в Иране у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, стали 73 человека. По предварительным данным, пострадали еще порядка 170.

Напомним, что сегодня в четвертую годовщину смерти командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции К. Сулеймани в городе, где он похоронен, произошел теракт. Первоначально поступала информация о 20 пострадавших, но вскоре экстренные службы заявили о масштабных потерях: число жертв достигло 50 человек и теперь увеличилось до 73.

Как известно, генерал Сулеймани погиб в результате спецоперации США в Багдаде в ночь на 3 января 2020 года. Российский МИД тогда расценил это как «неправомерную и очень рискованную акцию США» и назвал «внесудебной расправой» с иранским генералом.