До 20 человек погибли при взрывах в Иране недалеко от могилы генерала Сулеймани

Порядка 20 человек погибли при взрыве в иранском городе Керман. Он известен как место захоронения генерала Касем Сулеймани, командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс», убитого четыре года назад.

По информации агентство IRNA, инцидент произошел на дороге, ведущей к кладбищу с могилой Сулеймани в годовщину гибели генерала. Кроме того, еще один взрыв погремел около кладбища. По данным СМИ, число жертв взрыва в годовщину смерти Сулеймани достигает 50 человек. В местной полиции инцидент назвали «террористической атакой».

Ранее сообщалось, что советник верховного лидера Исламской республики генерал-майор Рахим Сафави назвал Сулеймани великомучеником и заявил, что Иран продолжит поддержку Палестины до полного освобождения Палестины и Иерусалима от власти Израиля.

Напомним, что не так давно Белый дом рассекретил документы об убийстве Сулеймани, и «Звезда» получила эксклюзивный комментарий политолога Ланы Раванди-Фадаи, встречавшейся с иранским генералом незадолго до его гибели. В ночь на 3 января 2020 года в Багдаде в результате спецоперации США погибли Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.