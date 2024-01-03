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До 20 человек погибли при взрывах в Иране недалеко от могилы генерала Сулеймани

Этот город известен захоронением генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в январе 2020 года.
Ирина Елагина 2024-01-03 15:27:01
© Фото: Ahmad Halabisaz, XinHua, Globallookpress

Порядка 20 человек погибли при взрыве в иранском городе Керман. Он известен как место захоронения генерала Касем Сулеймани, командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс», убитого четыре года назад. 

По информации агентство IRNA, инцидент произошел на дороге, ведущей к кладбищу с могилой Сулеймани в годовщину гибели генерала. Кроме того, еще один взрыв погремел около кладбища. По данным СМИ, число жертв взрыва в годовщину смерти Сулеймани достигает 50 человек. В местной полиции инцидент назвали «террористической атакой». 

Ранее сообщалось, что советник верховного лидера Исламской республики генерал-майор Рахим Сафави назвал Сулеймани великомучеником и заявил, что Иран продолжит поддержку Палестины до полного освобождения Палестины и Иерусалима от власти Израиля.

Напомним, что не так давно Белый дом рассекретил документы об убийстве  Сулеймани, и «Звезда» получила эксклюзивный комментарий политолога Ланы Раванди-Фадаи, встречавшейся с иранским генералом незадолго до его гибели. В ночь на 3 января 2020 года в Багдаде в результате спецоперации  США погибли Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. 

#в стране и мире #Иран #Касем Сулеймани #Керман
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