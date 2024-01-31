Путин определил будущие границы демилитаризованной зоны на Украине

Перед российскими войсками в зоне СВО стоит задача максимально далеко отодвинуть демилитаризованную зону от городов на территории РФ. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с доверенными лицами.

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», - пояснил Путин.

Он сказал, что именно защита российских городов от обстрелов со стороны Украины - это главное, что движет нашими военнослужащими в зоне специальной военной операции.

«Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют - защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, вот и все», - резюмировал Путин.

Напомним, что города и села Белгородской и Курской областей, как и новых субъектов РФ, постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, в середине января в результате удара по району рынка в Донецке погибли 28 человек, а жертвами ракетной атаки на Белгород в канун Нового года стали 25 человек, еще 109 получили ранения.