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Путин заявил, что Россия не остановит обмен пленными с Украиной

Пропорции военнопленных у РФ и Украины - примерно один к десяти, заявил он.
Андрей Аркадьев 2024-01-31 17:11:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва не остановит обмен пленными с Киевом из-за сбитого Ил-76, заявил Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в рамках избирательной кампании.

«Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», - сказал кандидат в президенты.

Путин заявил, что Ил-76 был сбит над Белгородской областью с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, и призвал провести международное расследование. По его словам, западная пресса замалчивает о произошедшей трагедии.

Комментируя обмен пленными между Москвой и Киевом, Путин заявил, что соотношение россиян и украинцев составляет примерно один к десяти.

Сегодня состоялся крупный обмен пленными. Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 195 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Взамен украинская сторона получила 195 военнопленных ВСУ.

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