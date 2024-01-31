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Водителя попавшего в ДТП автобуса с детской хоккейной командой арестовали

Невьянский городской суд арестовал водителя автобуса с детской хоккейной командой, попавшего в ДТП, на два месяца.
Елизавета Егорова 2024-01-31 16:18:01
© Фото: Прокуратура Свердловской области

Водителя автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду и попал в аварию в Свердловской области, арестовали на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Невьянского городского суда.

«Суд заключил Игоря Миненко под стражу на два месяца», - передает агентство.

Напомним, что ДТП случилось утром в понедельник, 29 января. Дети ехали в автобусе с соревнований в Новоуральск, однако во время пути у машины лопнуло колесо. В результате автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой и вылетел с проезжей части.

Три человека из легковушки и тренер хоккейной команды погибли, двоих детей госпитализировали. Автобус, который наняла команда, принадлежал частному лицу. По факту ДТП Следственный комитет России начал проверку.

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