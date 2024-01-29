Пострадавших в ДТП на Урале юных хоккеистов вытаскивали из автобуса через окна

В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в аварию. Спортсмены возвращались в Новоуральск с соревнований. Но по дороге у их автобуса лопнуло колесо. Он выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой.

Чтобы достать пострадавших из автобуса, спасателям пришлось разбивать окна. Пострадали два юных хоккеиста: у одного черепно-мозговая травма и перелом предплечья, у второго сломаны ребра. Из пассажиров автобуса пострадал и мужчина - это тренер хоккейной команды. Он скончался в карете скорой помощи.

В автомобиле, с которым столкнулся автобус, трое погибших: двое мужчин и одна женщина. Юношеская хоккейная команда «Кедр» возвращалась из Уфы, до Челябинска они добрались поездом, а уже там пересели на автобус.

Известно, что перевозчик - частный предприниматель. Автобус был нанят командой. Сейчас прокуратура и сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока рассматривается версия, что у автобуса лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением. Выяснят также, проходил ли автобус предрейсовый технический контроль, а водитель - медосмотр.

Подробнее смотрите в материале Павла Кольцова для телеканала «Звезда».