СК РФ начал проверку после ДТП с автобусом детской хоккейной команды на Урале

Следственный комитет РФ начал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Об этом сообщает региональное управление СК России.

В результате аварии погибли три человека из легковушки, а также тренер команды. Отмечается, что два ребенка госпитализированы.

«Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», - говорится в сообщении.

По данным СК России по Свердловской области, на данный момент пострадавшим подросткам оказывается необходимая медицинская помощь.

ДТП произошло утром 29 января на автодороге в сторону поселка Верх-Нейвинский. По предварительным данным, у автобуса, который перевозил детскую хоккейную команду, лопнуло колесо. После этого он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем, сообщила прокуратура Свердловской области. Автобус перевозил детей в Новоуральск.